Mondiali 2026, il ct dell' Australia Popovic rinnova fino al 2027

Contratto prolungato fino alla Coppa d'Asia. L'esordio al Mondiale domenica 14 contro la Turchia

12 Giu 2026 - 13:18
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Il commissario tecnico dell'Australia, Tony Popovic, ha firmato un prolungamento di contratto fino all'inizio del 2027 alla vigilia della partita d'esordio della sua squadra ai Mondiali contro la Turchia, in programma sabato. La Federcalcio australiana ha annunciato che l'accordo del 52enne si estende fino alla Coppa d'Asia, che si svolgerà tra gennaio e febbraio 2027 in Arabia Saudita. L'ex nazionale australiano è stato ingaggiato nel settembre 2024 e ha guidato i Socceroos alla qualificazione al torneo nordamericano. "Sono orgoglioso di guidare il mio Paese ai Mondiali, ma soprattutto voglio assicurarmi che la nostra squadra sia pienamente preparata e concentrata sulle partite del girone contro Turchia, Stati Uniti e Paraguay", ha dichiarato a proposito delle avversarie dell'Australia nel Gruppo D. 

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