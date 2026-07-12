Senegal, ufficiale l'esonero del ct Pape Thiaw

Il Senegal ha esonerato il ct Pape Thiaw, in carica dalla fine del 2024. L'allenatore paga l'eliminazione ai 16mi di finale ai Mondiali Usa-Messico-Canada 2026. Lo ha annunciato la Federcalcio senegalese. "Al termine della riunione del Comitato Esecutivo (FSF) è stato deciso di avviare una procedura di cessazione dal servizio per il selezionatore nazionale Pape Thiaw, nonché per l'intero staff tecnico", scrive la Federazione. Il presidente Abdoulaye Fall terrà lunedì una conferenza stampa per precisare le "motivazioni di questa decisione" e "parlare del futuro".
Thiaw, 45 anni, paga una deludente Coppa del Mondo in cui i Teranga Lions hanno perso due volte nella fase a gironi, contro la Francia (3-1) e la Norvegia (3-2), prima di una vittoria (5-0) contro l'Iraq. I senegalesi sono stati poi eliminati dal Belgio nei 16mi, battuti 3-2 ai supplementari, dopo essere stati in vantaggio 2-0 fino all'86'. Il Senegal si è fermato agli ottavi di finale nella precedente edizione in Qatar e ha partecipato in America al suo quarto Mondiale. Sotto la guida di Thiaw, il Senegal ha vinto la Coppa d'Africa lo scorso gennaio prima che la federazione internazionale, tra le polemiche, ribaltasse a tavolino il risultato a favore del Marocco.