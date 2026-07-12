Senegal, ufficiale l'esonero del ct Pape Thiaw

Thiaw, 45 anni, paga una deludente Coppa del Mondo in cui i Teranga Lions hanno perso due volte nella fase a gironi, contro la Francia (3-1) e la Norvegia (3-2), prima di una vittoria (5-0) contro l'Iraq. I senegalesi sono stati poi eliminati dal Belgio nei 16mi, battuti 3-2 ai supplementari, dopo essere stati in vantaggio 2-0 fino all'86'. Il Senegal si è fermato agli ottavi di finale nella precedente edizione in Qatar e ha partecipato in America al suo quarto Mondiale. Sotto la guida di Thiaw, il Senegal ha vinto la Coppa d'Africa lo scorso gennaio prima che la federazione internazionale, tra le polemiche, ribaltasse a tavolino il risultato a favore del Marocco.