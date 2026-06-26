Miracolo Infantino! In tribuna a vedere contemporaneamente Germania e Costa d'Avorio

Il presidente Fifa viaggia ovunque col suo jet per vedere allo stadio due partite al giorno, ma questa volta si sarebbe superato…

26 Giu 2026 - 07:52
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© Foto da web

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Nelle ultime ore sono diventate virali sui social le immagini del presidente Fifa, Gianni Infantino, seduto in tribuna al Metlife Stadium di New York per assistere a Germania-Ecuador e anche sugli spalti di Philadelphia per vedere Costa d'Avorio-Curacao, che iniziava alla stessa ora... 

Subito sul web si è sollevato il quesito, com’è possibile? La spiegazione è piuttosto semplice: tra le due città c'è infatti una distanza percorribile in auto in circa un'ora e mezza (45 minuti circa con un volo diretto) quindi appare molto difficile che Infantino possa aver assistito a entrambi i match. Le foto che girano in modo virale sui social potrebbero quindi essere dei fake alterati con l'intelligenza artificiale. O almeno una di questa, perché il presidente Fifa era effettivamente ad assistere in tribuna a Costa d'Avorio-Curacao. 

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