Miracolo Infantino! In tribuna a vedere contemporaneamente Germania e Costa d'Avorio

Subito sul web si è sollevato il quesito, com’è possibile? La spiegazione è piuttosto semplice: tra le due città c'è infatti una distanza percorribile in auto in circa un'ora e mezza (45 minuti circa con un volo diretto) quindi appare molto difficile che Infantino possa aver assistito a entrambi i match. Le foto che girano in modo virale sui social potrebbero quindi essere dei fake alterati con l'intelligenza artificiale. O almeno una di questa, perché il presidente Fifa era effettivamente ad assistere in tribuna a Costa d'Avorio-Curacao.