Messico-Sudafrica, le formazioni ufficiali: in panchina il milanista Gimenez

11 Giu 2026 - 20:05
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Tra pochi minuti, esattamente alle 21, la partita tra Messico e Sudafrica darà via ai Mondiali del 2026. Di seguito le formazioni ufficiali:

MESSICO (4-1-4-1): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Gutierrez, Fidalgo, Quinones; Jimenez. Ct: Javier Aguirre
A disposizione: Vega, Gonzalez, Acevedo, Huerta, Alvarez, Mora, Martinez, Ochoa, Sanchez, Luis Chavez, Romo, Mateo Chavez, Vargas, Pineda, Gimenez.

SUDAFRICA (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Yaya Sithole, Adams; Foster, Rayners. Ct: Hugo Broos.
A disposizione: Cross, Makgopa, Sebelebele, Ndamane, Makhanya, Appollis, Mofokeng, Goss, Kabini, Chaine, Matuludi, Mbatha, Maseko, Zwane, Moremi.

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