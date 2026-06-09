Messico, protesta degli insegnanti allo stadio Azteca bloccata dalla polizia

La polizia messicana è intervenuta oggi a Città del Messico per bloccare il proseguimento di un corteo di migliaia di insegnanti del Coordinamento Nazionale dei Lavoratori dell'Istruzione (Cnte) che puntava a raggiungere lo Stadio Azteca (Città del Messico) sede della partita inaugurale dei mondiali di calcio. Il governo di Claudia Sheinbaum cerca di evitare in questo modo che la protesta sindacale per gli aumenti salariali possa interferire con lo svolgimento della cerimonia che prenderà il via tra meno di 48 ore. Secondo quanto riferisce l'emittente NMas, agenti in tenuta antisommossa hanno posizionato blocchi di cemento per impedire al corteo del Cnte di raggiungere lo stadio Banorte. Parallelamente, si riferisce, il governo locale e il governo nazionale "mantengono aperti canali di dialogo e accordo permanenti per rispondere alle richieste degli insegnanti e ridurre l'impatto sui cittadini".