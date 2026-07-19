Messi o Mbappé, chi vince la Scarpa d'Oro se la Pulce fa doppietta? Il regolamento

Con la doppietta di ieri sera Kylian Mbappé è salito a quota 10 nella classifica marcatori del Mondiale staccando Lionel Messi di due lunghezze, ma cosa succede se stasera la Pulce fa doppietta? Chi vince la Scarpa d'Oro? A partire dal 2006, la Fifa ha abolito il premio ex aequo quindi può esserci un unico vincitore per la classifica marcatori. Con due gol in finale Leo raggiungerebbe Mbappé, quindi a parità di gol il primo criterio da prendere in considerazione sarebbe quello degli assist (qui al momento i due sono pari, 4 a testa) e se anche il numero di assist fosse uguale, allora per il secondo criterio verrebbe premiato il giocatore che ha disputato meno minuti di gioco. Per vincere la Scarpa 'Oro, Messi dovrà quindi segnare una tripletta o realizzare una doppietta e un assist nella finale di stasera. L’ultima alternativa sarebbe mettere a referto una doppietta giocando meno di 43 minuti.