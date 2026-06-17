Messi nella storia: tre gol e tre record mondiali battuti

L'argentino Lionel Messi, autore di una tripletta contro l'Algeria ai Mondiali di calcio del 2026, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Miroslav Klose. La leggenda argentina, alla sua 200ma partita ufficiale con la maglia dei campioni del mondo in carica, l'Albiceleste, è diventato anche il primo giocatore nella storia a partecipare a un sesto Mondiale, avendo preso parte a tutte le edizioni dal 2006, nonché il più anziano di sempre, a 38 anni, a segnare una tripletta in un Mondiale.