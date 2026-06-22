Messi: "Il mio gol preferito? Adesso non li ricordo tutti... E potevano essere di più! Felice per la qualificazione"

"Sono molto felice soprattutto per la vittoria, che era importantissima, per i sei punti e per la qualificazione". Serata magica per Leo Messi, ma il traguardo raggiunto dalla sua Argentina viene prima dei suoi 18 gol da record. "È stata una partita dura, abbiamo anche sofferto, questi sono i Mondiali - ha proseguito la Pulce dopo la vittoria per 2-0 sull'Austria decisa da una sua doppietta. "Qual è il mio gol preferito dei 18 realizzati al Mondiale? Adesso non li ricordo tutti, sono un po' stanco, devo recuperare... Voglio godermi questo momento con i miei compagni. Cinque gol dopo due gare del Mondiale? Uno spettacolo ma potevano essere di più... Sono felice per tutto".