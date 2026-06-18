Messi fa tripletta, arriva l'investitura di Ronaldo: "È il migliore di sempre"

Lionel Messi © italyphotopress
L'esordio dell'Argentina ai Mondiali 2026 è stato segnato dalla tripletta di Lionel Messi nel 3-0 contro l'Algeria, una prestazione che ha spinto Ronaldo a un tributo definitivo.
Il "Fenomeno", ex Inter e Milan, commentando la serata per una tv brasiliana, ha sottolineato come i record siano fatti per essere superati, ribadendo la superiorità della Pulce: Ogni volta che Messi scende in campo, tutto diventa storico ed elegante. È arrivato il momento che il mondo smetta di nascondersi e accetti una realtà: lui è il miglior giocatore di tutti i tempi".
Un'investitura pesantissima, anche perché arriva da un ex calciatore del Brasile, nazionale storicamente rivale dell'Argentina, e da uno dei giocatori più forti di sempre.