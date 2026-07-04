Messi da record: segna il 20° gol in una Coppa del Mondo e non solo...

04 Lug 2026 - 01:05
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Lionel Messi da record ai Mondiali di calcio in Usa. Entrando in campo contro Capo Verde nella partita che vale gli ottavi di finale, Messi è diventato l'unico giocatore della storia della Coppa del mondo con 30 presenze, un record celebrato anche con un messaggio di congratulazioni dall'account della Fifa su X. Il campione argentino ha poi segnato, facendo salire a 20 il numero di reti realizzate in un campionato del mondo, consolidando così il suo primato come miglior marcatore della storia e diventando il primo giocatore in assoluto a segnare in otto partite consecutive di Coppa del Mondo.

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