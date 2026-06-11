Marocco, Ezzalzouli e Aguerd infortunati e fuori rosa

L'esterno del Real Betis Abde Ezzalzouli e il difensore del Marsiglia Nayef Aguerd, entrambi infortunati, sono stati esclusi dalla rosa del Marocco, a due giorni dalla partita d'esordio ai Mondiali contro il Brasile. La FIFA ha aggiornato la lista dei 26 convocati fornita dalla Federazione calcistica reale marocchina, indicando che Ezzalzouli e Aguerd sono stati sostituiti dall'esterno dell'Angers Amine Sbaï e dal difensore dell'Al-Fateh, club saudita, Marwane Saadane. Ezzalzouli si è infortunato al ginocchio destro domenica al termine del primo tempo dell'amichevole contro la Norvegia (1-1). Aguerd, invece, è fermo da marzo dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico per pubalgia. L'assenza di Ezzalzouli e Aguerd rappresenta un duro colpo per il nuovo allenatore dei Leoni dell'Atlante, Mohamed Ouahbi, vista l'ottima forma mostrata dal ventiquattrenne Ezzalzouli con il Betis in questa stagione.