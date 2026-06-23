Mondiali 2026, Portogallo-Uzbekistan 5-0: ecco Cristiano Ronaldo, Leao chiude i conti

Un Cristiano Ronaldo da record trascina il Portogallo alla prima vittoria nel Mondiale 2026, 5-0 netto all’Uzbekistan. Passano sei minuti e i lusitani stappano la partita: cross dalla destra di Cancelo e girata vincente di Cristiano, che diventa il primo e unico calciatore della storia a segnare in sei mondiali disputati. Dopo il quarto d’ora Ronaldo ha un’altra chance, ma lascia a sorpresa la punizione a Nuno Mendes che non sbaglia e fa 2-0 al 17’. L’Uzbekistan accorcia le distanze dopo il cooling break, ma l’eurogol di Ganiev viene annullato per un fallo su Cancelo. Al 39’ la partita è ormai in cassaforte per gli uomini di Martinez: filtrante magico di Bruno Fernandes per Cristiano, che con un tocco diagonale delizioso firma la sua personale doppietta. Dopo l’intervallo le cose non cambiano, e all’ora di gioco arriva anche il 4-0: corner di Bruno Fernandes, tocco di tacco di Joao Felix e pasticcio tra Khusanov e il portiere Nematov, che butta il pallone dentro la sua porta. Nel finale c’è pero spazio anche per Rafael Leao: l’attaccante del Milan entra molto bene all’83’, e dopo un paio di sgasate cala la cinquina all’87’ con un destro secco sotto la traversa. Il Portogallo sale a quota 4 in classifica, Uzbekistan fermo a 0.