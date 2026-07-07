La moglie di Rudi Garcia festeggia il Belgio e non dimentica il caso Balogun: "Karma e sangue freddo"

Francesca Brienza, giornalista e moglie del ct del Belgio, Rudi Garcia, festeggia il successo del marito sugli Usa e non dimentica il caso Balogun. "Karma e sangue freddo", ha scritto sul suo profilo Instagram dopo la vittoria, con foto sorridente durante i festeggiamenti.
Il karma citato sarebbe quello relativo alla vittoria contro gli Usa nonostante la decisione della Fifa di Gianni Infantino, suggerito dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di cancellare la squalifica per l'attaccante di Pochettino.