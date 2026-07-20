La gag di Baggio, nei panni del ladro alla finale mondiale: "Vi riporto la coppa..."

Roberto Baggio e la coppa del mondo negli Stati Uniti. Gag con flashback al 1994 per l'ex fantasista azzurro, presente a New York per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina in quanto ambasciatore Fifa.
Baggio ha posato con la coppa, con una sciarpa a coprire parte del volto in una sorta di "travestimento" da ladro: "Dopo 32 anni da quel famoso 17 Luglio 1994 pensavo di aver trovato il modo di portare agli Italiani la Coppa del Mondo… Di quel pallone del rigore fino ad ora nessuna notizia", ha scherzato sul proprio profilo Instagram, ricordando il calcio di rigore finito alto nella finale del 1994 persa contro il Brasile.