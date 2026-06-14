La Fifa pagherà l'intero compenso previsto per il Mondiale all'arbitro somalo espulso dagli Usa

"Avevo tutti i documenti in regola. Avevo il visto giusto", ha poi dichiarato il fischietto somalo. "Sono semplicemente un arbitro che cerca di realizzare il suo sogno, il sogno più grande della mia vita: partecipare ai Mondiali". Dopo essere stato reimbarcato su un aereo diretto in Turchia, Artan ha ricevuto assistenza dai funzionari della FIFA a Istanbul prima di imbarcarsi su un volo per Mogadiscio, capitale della Somalia, dove è stato accolto come un eroe. Il sogno di arbitrare una partita al Mondiale è stato per lo meno rimandato ma, almeno, il suo portafoglio non ne pagherà le conseguenze