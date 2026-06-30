"L'Olanda vincerà il Mondiale": il re delle previsioni stecca ai sedicesimi. E Neymar risponde...

Il modello che ha consentito a Klement di arrivare ai pronostici comprende diverse variabili: dal pil del Paese, alla popolazione, status del calcio nella società, ranking Fifa e, ovviamente, una buona dose di fortuna. Nel tabellone ipotizzato dal tedesco prima dell'inizio della competizione, le semifinali sarebbero dovute essere Portogallo-Inghilterra e Olanda-Spagna, con gli Oranje a superare Cristiano Ronaldo nell'ultimo atto.