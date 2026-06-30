"L'Olanda vincerà il Mondiale": il re delle previsioni stecca ai sedicesimi. E Neymar risponde...

Aveva un record di tre previsioni riuscite su tre: Germania nel 2014, Francia nel 2018 e Argentina nel 2022. Eppure stavolta ha toppato in pieno.
Il matematico tedesco Joachim Klement, il re delle previsioni per quanto riguarda il Mondiale, aveva predetto che l'Olanda avrebbe sollevato la coppa nel 2026, mentre è uscita di scena ai sedicesimi nei rigori contro il Marocco.
Il modello che ha consentito a Klement di arrivare ai pronostici comprende diverse variabili: dal pil del Paese, alla popolazione, status del calcio nella società, ranking Fifa e, ovviamente, una buona dose di fortuna. Nel tabellone ipotizzato dal tedesco prima dell'inizio della competizione, le semifinali sarebbero dovute essere Portogallo-Inghilterra e Olanda-Spagna, con gli Oranje a superare Cristiano Ronaldo nell'ultimo atto.
Anche se, nonostante i precedenti, lo stesso matematico aveva avvisato sull'impossibilità di arrivare ad anticipare i risultati sul campo: "Si tratta di qualcosa di irrazionale, una lotteria. Se qualcuno piazzerà una scommessa basandosi sulle mie previsioni, non sta facendo una cosa sensata. Per quanto io abbia azzeccato le tre vincitrici precedenti".
Nelle scorse ore, anche Neymar ha risposto a Klement, che aveva previsto che il Brasile uscisse ai sedicesimi per mano del Giappone: "Signor Joachim Klement, riprovaci al prossimo Mondiale", ha scherzato il campione del Santos.