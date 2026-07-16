L'Inter e quel Dna... Mondiale: dal 1982 a oggi c'è sempre stato almeno un nerazzurro in finale

Nel 1986 invece fu Rummenigge a portare la bandiera dell'Inter nello scontro tra Germania Ovest e Argentina. Rummenigge che era presente anche in quella del 90' insieme a Matthaus e Brehme. E nel 1994? Ai tempi toccò a Nicola Berti, schierato dal 1' da Sacchi per Italia-Brasile. Seguirono Djorkaeff e Ronaldo (era l'edizione del 1998, si affrontarono Francia e Brasile), col brasiliano in campo anche nel 2002. Lasciò il segno con ben due gol nel 2-0 rifilato dal Brasile alla Germania.