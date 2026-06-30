L'Hydration break fa felice... Beckham: incassi clamorosi per l'ex calciatore inglese

30 Giu 2026 - 13:37
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L'Hydration break sta facendo particolarmente felice David Beckham. L'ex calciatore inglese infatti, sta guadagnando milioni grazie alla sua partecipazione agli spot pubblicitari trasmessi durante le nuove pause nel corso delle partite del Mondiale. Questo perché il volto di Beckham è associato a diversi marchi protagonisti delle campagne pubblicitarie legate alla rassegna in corso in Usa, Canada e Messico. Secondo un'analisi del Daily Mail il 51enne avrebbe già guadagnato la bellezza di 25 milioni di euro. 

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