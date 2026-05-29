L'Argentina per il Mondiale: il record di Messi e il doloroso addio a Dybala
I campioni in carica blindano il gruppo per difendere il titolo: la Joya paga la concorrenza nonostante le ultime prestazioni in campionato, mentre il diez entra definitivamente nella leggenda dei Mondiali
La marcia di avvicinamento ai Mondiali del 2026 entra nel vivo e la data odierna segna il momento della verità per i campioni in carica dell’Argentina. Il commissario tecnico Lionel Scaloni ha sciolto le riserve ufficializzando la lista definitiva dei 26 calciatori che partiranno per la spedizione americana con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022 contro la Francia. Una rosa che mescola la vecchia guardia dei senatori a forze fresche, con qualche rinuncia sofferta.
In cima alla lista, e non potrebbe essere altrimenti, c'è il nome di Lionel Messi. Per la Pulce questa spedizione rappresenta l'ingresso definitivo in un ristrettissimo olimpo statistico. Quella del 2026 sarà infatti la sua sesta edizione del Mondiale. Un record assoluto che gli permette di eguagliare il rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, anche lui alla sesta edizione con il suo Portogallo.
L'Argentina però fa i conti con un'esclusione eccellente che fa rumore, soprattutto per il nostro campionato. Paulo Dybala non farà parte della spedizione. L'attaccante della Roma ha sperato e spinto fino all'ultimo per rientrare nei piani di Scaloni, provando a convincere il ct a suon di prestazioni e leadership nel finale di campionato con la Roma, culminato con la qualificazione in Champions all'ultima giornata. Nonostante il forcing ravvicinato e la ritrovata condizione fisica, la Joya ha pagato a caro prezzo l'enorme concorrenza nel reparto offensivo e la cronica discontinuità fisica che ne ha condizionato la stagione.
I campioni del mondo si presenteranno ai blocchi di partenza con un gruppo ridotto di rappresentanti della Serie A, guidati dal capitano dell'Inter Lautaro Martinez e dal talento del Como Nico Paz, ma con un nucleo stracolmo di vecchie conoscenze del nostro calcio, da Paredes e De Paul fino a Molina e Cristian Romero.
La lista dei convocati
Portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marsiglia), Juan Musso (Atletico Madrid)
Difensori: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Ajax), Facundo Medina (Marsiglia)
Centrocampisti: Giovani Lo Celso (Betis), Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentin Barco (Strasburgo)
Attaccanti: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), José Manuel Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nico Paz (Como)