L'Argentina per il Mondiale: il record di Messi e il doloroso addio a Dybala

L'Argentina però fa i conti con un'esclusione eccellente che fa rumore, soprattutto per il nostro campionato. Paulo Dybala non farà parte della spedizione. L'attaccante della Roma ha sperato e spinto fino all'ultimo per rientrare nei piani di Scaloni, provando a convincere il ct a suon di prestazioni e leadership nel finale di campionato con la Roma, culminato con la qualificazione in Champions all'ultima giornata. Nonostante il forcing ravvicinato e la ritrovata condizione fisica, la Joya ha pagato a caro prezzo l'enorme concorrenza nel reparto offensivo e la cronica discontinuità fisica che ne ha condizionato la stagione.