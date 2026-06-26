Mondiale 2026: Turchia eliminata, la Juventus consola Yildiz

"Tieni la testa alta" il messaggio dei bianconeri al classe 2005

26 Giu 2026 - 13:44
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La vittoria per 3-2 contro gli Stati Uniti ha solo reso leggermente meno amaro il Mondiale della Turchia di Vincenzo Montella, già eliminata dopo le prime due partite.
Finiscono dunque con largo anticipo i sogni di gloria di una formazione ricca di talento, che tra le sue file contava anche tre "italiani": Calhanoglu, Celik e Yildiz.
Proprio al "suo" numero 10 la Juventus ha dedicato un post sui propri social, rincuorandolo e motivandolo per la prossima stagione: "Il cammino ai Mondiali è finito, Kenan. Ora è il momento di tornare a casa e guardare avanti. Tieni la testa alta, proprio come hai sempre fatto", il messaggio dei bianconeri al classe 2005.

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