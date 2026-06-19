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Sassuolo, Ismael Koné operato dopo la frattura alla gamba sinistra: starà fuori diversi mesi

Il centrocampista del Sassuolo Ismaël Koné è stato operato dopo il grave infortunio subito al Mondiale: starà fuori per diversi mesi

19 Giu 2026 - 11:01
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L’esito dell’operazione a cui è stato sottoposto Ismaël Koné, nelle ore successive al drammatico infortunio rimediato durante il match contro il Qatar, ha purtroppo confermato la frattura alla gamba sinistra. Il centrocampista canadese, operato d'urgenza dopo il duro contrasto di gioco che ieri lo aveva costretto ad abbandonare il campo, dovrà affrontare una lunga convalescenza che lo terrà lontano dal calcio giocato per diversi mesi.

La conferma del buon esito dell'intervento chirurgico è arrivata attraverso uno scatto diffuso dal compagno di nazionale Bombito, che ha raggiunto il giocatore in ospedale.

Per il Sassuolo e per il tecnico Aquilani si apre ora una fase delicata: l'assenza del canadese costringerà il club a fare a meno di uno dei suoi pilastri almeno per tutta la prima parte della prossima stagione. 

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