Sassuolo, Ismael Koné operato dopo la frattura alla gamba sinistra: starà fuori diversi mesi

L’esito dell’operazione a cui è stato sottoposto Ismaël Koné, nelle ore successive al drammatico infortunio rimediato durante il match contro il Qatar, ha purtroppo confermato la frattura alla gamba sinistra. Il centrocampista canadese, operato d'urgenza dopo il duro contrasto di gioco che ieri lo aveva costretto ad abbandonare il campo, dovrà affrontare una lunga convalescenza che lo terrà lontano dal calcio giocato per diversi mesi.