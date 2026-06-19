Canada-Qatar, infortunio shock per Koné: giocatori in lacrime

Infortunio brutale per il centrocampista del Canada e del Sassuolo Ismaël Koné durante il 2° tempo della sfida con il Qatar: grande paura tra i giocatori in campo e il pubblico a Vancouver. Koné è caduto a terra dopo uno scontro con Madibo e le immagini sono state da subito terrificanti con i giocatori che si sono raggruppati in cerchio per proteggerlo. Sullo stadio e in campo è calato il gelo con tanti calciatori sotto shock tra cui lo juventino David mentre il calciatore infortunato è uscito in barella ed è stato portato d'urgenza in ospedale con l'ambulanza. Si prospetta una grave frattura alla gamba per uno dei giocatori più richiesti anche in chiave calciomercato.