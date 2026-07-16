Inghilterra, Tuchel annuncia: "Resto fino a Euro 2028"

In questo fuoco incrociato, la Football Association dà invece piena fiducia a Tuchel. L'ad Mark Bullingham, che a febbraio aveva voluto il prolungamento del contratto del ct fino agli Europei del 2028 che si giocheranno in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda, non avrebbe intenzione di rimettere in discussione il progetto tecnico. Lo stesso tedesco, nel dopopartita, ha escluso qualsiasi ipotesi di dimissioni e a sostenerlo ci sono anche i messaggi delle istituzioni. Il principe William si è detto "devastato" per l'eliminazione ma "orgoglioso" della squadra: "La grinta e la fiducia che avete dimostrato hanno ispirato tutti. Tenete la testa alta". Sulla stessa linea il premier dimissionario, Keir Starmer: "La passione e l'energia con cui han rappresentato l'Inghilterra ci hanno reso tutti orgogliosi".