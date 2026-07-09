Inghilterra, Quansah squalificato due partite: salta l'eventuale semifinale

09 Lug 2026 - 20:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

La Commissione Disciplinare della FIFA ha inflitto la seguente sanzione al calciatore della nazionale inglese Jarell Quansah, espulso con cartellino rosso diretto durante la partita della Coppa del Mondo FIFA 2026™ tra Messico e Inghilterra, disputata il 5 luglio 2026 allo Stadio di Città del Messico:

  • Squalifica di due partite per violazione dell'articolo 14 del Codice Disciplinare FIFA.

La squalifica sarà scontata nelle prossime partite della nazionale inglese alla Coppa del Mondo FIFA 2026™, in conformità con quanto previsto dall'articolo 69 del Codice Disciplinare FIFA.

Notizie del giorno
Vedi tutti
21:51
Furlani torna in pedana nel lungo della Diamond League a Montecarlo
21:49
Norvegia, Haaland: "La favorita è l'Inghilterra, mettete pressione su di loro..."
Paolo Maldini
21:36
Dt Italia, Maldini sempre più verso il no e Malagò annuncia: "Ci sarà una sorpresa". Quattro i nomi
Exequiel Zeballos
21:27
Napoli, offerta al Boca per Zeballos: ma il mercato in uscita blocca l'affare
Mario Gila è arrivato a Milano
21:18
Mario Gila è arrivato a Milano