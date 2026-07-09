MONDIALI 2026

Mondiali: ct egiziano sputa in video verso tifoso argentino con bandiera israeliana

Alla fine della sofferta partita di ottavi e dopo le sue dichiarazioni pro Palestina

09 Lug 2026 - 20:32
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© Getty Images

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Sull'onda della delusione egiziana per l'amara sconfitta con l'Argentina, il ct della nazionale egiziana Hossam Hassan è stato ripreso in un breve video mentre, uscendo dal campo a fine partita, sputa in terra e rivolge un 'fuck you' in direzione di un tifoso argentino che aveva alzato verso di lui una bandiera israeliana, in una chiara provocazione per aver dichiarato alla vigilia il suo sostegno alla causa palestinese.

Il video è presto diventato virale sui social, in particolare in Egitto e nel resto del mondo arabo, ripostato molte volte con commenti in sostegno di Hassan. "La tua saliva è più pulita" si legge in uno di questi, e c'è anche chi ricorda che l'Argentina ha nascosto a lungo molti gerarchi nazisti.

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