Inghilterra, la gioia di Kane: "Vissuto un momento da eroe". Tuchel lo applaude

"Siamo passati, quindi godiamocela. Voglio che i giocatori si divertano con i tifosi, e poi si riparte tra quattro giorni". Il ct, il tedesco Tuchel, ha ammesso che la partita "si è fatta molto difficile perché loro hanno segnato subito, ma devo dire che, dopo il coolig break, ci sono state tre, quattro, cinque grandi occasioni. Il portiere Mpasi ha fatto delle parate incredibili, e la situazione si è fatta più difficile ma la nostra reazione e la fiducia sono state uniche. Abbiamo trovato il modo di vincere. Una vittoria meritata, tra l'altro, davvero meritata. Kane? Questo è ciò che ci aspettiamo da lui. Penso che sia ciò che si aspetta anche lui da se stesso. Partite difficili, partite equilibrate. Harry è qui per deciderle. Al top".