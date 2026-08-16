Golf, DP World Tour: Celli secondo in Danimarca

E' il secondo danese a imporsi nell'Open di casa, dopo l'expoit di Rasmus Hojgaard nel 2023 e runner up lo scorso anno, e ha firmato la vittoria numero 52 dei danesi nel tour continentale. Winther ha rimontato dal sesto posto con un 67 (-5) e ha messo fuori gioco la concorrenza con un eagle alla buca 16 (par 4, 304 yards) dove ha imbucato il secondo colpo per l'eagle, dopo aver segnato cinque birdie e due bogey. La prodezza gli ha reso un assegno di 510.000 dollari su un montepremi di 3.000.000 di dollari ed è salito dalla 97ª alla 31ª posizione nella Race to Dubai (ordine di merito). Filippo Celli, 25enne romano, un titolo sull'HotelPlanner Tour, è risalito dal 25° posto realizzando sei birdie senza bogey. E' passato dal 157ª alla 97ª piazza nel ranking. E' uscito al taglio Edoardo Molinari, 113° con 147 (+3).