Inghilterra, Kane: "Ho giocato a golf con Trump, esperienza unica"

11 Lug 2026 - 15:55
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, conferma di aver giocato a golf con Donald Trump. "Abbiamo giocato circa 18 mesi fa. Mi ha invitato quando ero a Palm Beach e quando il presidente ti invita..", ha raccontato Kane. "È stata un'esperienza surreale incontrarlo e giocare con lui. A dire il vero, gioca piuttosto bene. Spero di poter giocare come quando avrò la sua età. È stata un'esperienza unica. Sono grato che mi abbia invitato", ha messo in evidenza.

Le sue parole seguono gli elogi di Trump a Kane sul suo social Truth. Kane ha anche raccontato di aver visto David Beckham nelle ultime ore mentre l'Inghilterra si allenava per la partita contro la Norvegia. "Ci ha detto in bocca al lupo. È un grande tifoso dell'Inghilterra. È venuto a sostenerci. È una leggenda dell'Inghilterra e speriamo di poterlo rendere orgoglioso", ha messo in evidenza. 

inghilterra
kane
donald trump
Notizie del giorno
Vedi tutti
17:06
Gattuso si presenta: "Bisogna mettere l'elmetto, pedalare e lavorare"
16:48
Sudafrica sotto shock: scomparso a soli 25 anni il centrocampista Jayden Adams
16:36
Udinese, che succede con Zaniolo? Assente agli allenamenti, i dettagli della vicenda
16:29
Klopp-Germania, questo matrimonio s’ha da fare: accordo raggiunto, ora addio a Red Bull
16:13
Primo infortunato per l'Udinese, si ferma Chakvetadze