Inghilterra, Kane: "Ho giocato a golf con Trump, esperienza unica"

Il capitano dell'Inghilterra, Harry Kane, conferma di aver giocato a golf con Donald Trump. "Abbiamo giocato circa 18 mesi fa. Mi ha invitato quando ero a Palm Beach e quando il presidente ti invita..", ha raccontato Kane. "È stata un'esperienza surreale incontrarlo e giocare con lui. A dire il vero, gioca piuttosto bene. Spero di poter giocare come quando avrò la sua età. È stata un'esperienza unica. Sono grato che mi abbia invitato", ha messo in evidenza.