Inghilterra-Ghana, le formazioni ufficiali

23 Giu 2026 - 21:24
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INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, Spence; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel 

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetei, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Sibo, Partey; I. Williams, Ayew, Semenyo. Ct. Queiroz 

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