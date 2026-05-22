Mondiale 2026, l'Inghilterra annuncia i convocati: out Foden, Palmer e Alexander-Arnold

In porta il nome a sorpresa è quello di James Trafford, estremo difensore del Manchester City che in questa stagione ha collezionato appena tre presenze in Premier (tutte ad agosto). Rimarrà in Inghilterra il portiere del Newcastle Nick Pope, 26 presenze e sette clean sheet. In difesa, dove spiccano le assenze di Harry Maguire e Trent Alexander-Arnold, c'è il terzino sinistro del Tottenham Djed Spence, 29 presenze con zero gol e zero assist nell'annus horribilis degli Spurs. Presente anche il colosso (2,01 m) del Newcastle Dan Burn, 34 anni ma appena sei gettoni in Nazionale.

A centrocampo gli esclusi di lusso sono Palmer e Foden. Sulla trequarti, oltre all'intoccabile Bellingham, ci sarà Morgan Rogers, protagonista di una stagione stellare con l'Aston Villa e decisivo nella finale di Europa League con un gol e un assist. In mediana Tuchel ha chiamato Elliot Anderson, faro del centrocampo del Nottingham Forest: potrebbe essere lui ad affiancare Declan Rice.

Per quanto riguarda la linea offensiva, spicca il nome di Ivan Toney dell'Al Ahli. Dopo il debutto in Nazionale nel 2023, ha raccolto appena sette presenze con i "Three Lions", ma quest'anno ha brillato nel campionato saudita, superando nientemeno che Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori (32 reti in altrettante partite, a cui ha aggiunto sette assist). Il faro sarà comunque Harry Kane, che ha commentato la convocazione in un video sui social: "Sono davvero orgoglioso, non vedo l'ora di vedervi quest'estate". L'escluso di lusso è invece Mason Greewood, 26 gol e 11 assist in 45 presenze con il Marsiglia in questa stagione.