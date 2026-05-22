Mondiale 2026, l'Inghilterra annuncia i convocati: out Foden, Palmer e Alexander-Arnold

Gli italiani sul tetto d'Inghilterra: la dinastia azzurra che ha conquistato la Premier League
© Getty Images | Riccardo Calafiori - Arsenal 2025/2026
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Ha tendenzialmente premiato la continuità lungo tutta la stagione e non il cognome sulla maglia l'allenatore dell'Inghilterra Thomas Tuchel, che questa mattina, 22 maggio, ha ufficializzato i 26 giocatori che voleranno Oltreoceano per il Mondiale. Tra gli esclusi eccellenti ci sono ad esempio Trent Alexander-Arnold, Phil Foden e Cole Palmer.
Le decisioni sono state difficili, ma qualcuno doveva prenderle… il livello di emozione e ciò che significa per i giocatori è stato molto bello da vedere… sono sicuro di aver fatto le scelte giuste", le parole del ct in conferenza stampa. Parlando degli esclusi, ha confermato di averci parlato al telefono: "Ho grande rispetto per tutti loro, tutti meritavano una convocazione. Ho chiamato tutti i giocatori che sono stati in ritiro. Alla fine ci siamo basati su ciò che avevamo visto e valutato nei mesi di settembre, ottobre e novembre. Non aveva senso portare cinque numeri 10 e chiedere loro di giocare in posizioni diverse".
In porta il nome a sorpresa è quello di James Trafford, estremo difensore del Manchester City che in questa stagione ha collezionato appena tre presenze in Premier (tutte ad agosto). Rimarrà in Inghilterra il portiere del Newcastle Nick Pope, 26 presenze e sette clean sheet. In difesa, dove spiccano le assenze di Harry Maguire e Trent Alexander-Arnold, c'è il terzino sinistro del Tottenham Djed Spence, 29 presenze con zero gol e zero assist nell'annus horribilis degli Spurs. Presente anche il colosso (2,01 m) del Newcastle Dan Burn, 34 anni ma appena sei gettoni in Nazionale.
A centrocampo gli esclusi di lusso sono Palmer e Foden. Sulla trequarti, oltre all'intoccabile Bellingham, ci sarà Morgan Rogers, protagonista di una stagione stellare con l'Aston Villa e decisivo nella finale di Europa League con un gol e un assist. In mediana Tuchel ha chiamato Elliot Anderson, faro del centrocampo del Nottingham Forest: potrebbe essere lui ad affiancare Declan Rice.
Per quanto riguarda la linea offensiva, spicca il nome di Ivan Toney dell'Al Ahli. Dopo il debutto in Nazionale nel 2023, ha raccolto appena sette presenze con i "Three Lions", ma quest'anno ha brillato nel campionato saudita, superando nientemeno che Cristiano Ronaldo nella classifica marcatori (32 reti in altrettante partite, a cui ha aggiunto sette assist). Il faro sarà comunque Harry Kane, che ha commentato la convocazione in un video sui social: "Sono davvero orgoglioso, non vedo l'ora di vedervi quest'estate". L'escluso di lusso è invece Mason Greewood, 26 gol e 11 assist in 45 presenze con il Marsiglia in questa stagione.
Sui social i tifosi si sono scatenati, criticando le scelte dell'allenatore tedesco: "Sono convinto che Tuchel voglia solo vendicarsi delle due guerre mondiali", scrive un utente. Altri si chiedono quando usciranno "i veri convocati" e altri ancora commentano in maniera disfattista: "Forse è meglio iniziare a concentrarsi sugli Europei".
Questi i 26 convocati:
Portieri: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Difensori: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O'Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur)
Centrocampisti: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United), Eberechi Eze (Arsenal)
Attaccanti: Harry Kane (Bayern Monaco), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona), Anthony Gordon (Newcastle)
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