Heineken celebra il potere della musica di unire le persone
Dal Jammin' Festeival al Nameless per trasformare le passioni condivise in connessioni reali e duraturedi Redazione
© Ufficio Stampa Heineken-Istituto Nazionale per la Comunicazione
Dall’iconico Heineken Jammin’ Festival a oggi, Heineken celebra la musica come occasione per creare connessioni autentiche tra le persone. Un impegno consolidato che vive oggi nella piattaforma di sponsorizzazione globale “Fans Have More Friends”, che dimostra come le passioni condivise siano il modo più immediato per creare nuovi legami, anche tra sconosciuti. “Storia di un'amicizia e tanti concerti”: una puntata di Supernova di Alessandro Cattelan che racconta la storia di Eva e Stefania, un'amicizia nata durante un Heineken Jammin Festival e alla passione per la musica, che continua a unirle. Al Nameless Festival 2026 Heineken porta Clinker all’Heineken Stage: l’innovativo dispositivo che trasforma ogni brindisi in una connessione pensata per continuare anche oltre il festival.
Ci sono momenti che vanno oltre la musica. Attimi sospesi in cui migliaia di sconosciuti diventano parte della stessa storia, uniti da una passione condivisa. È proprio lì, sotto lo stesso palco, che nascono le connessioni più belle. E spesso, quelle destinate a durare. Da sempre, Heineken è protagonista di questo spazio, dove la musica si trasforma in un linguaggio universale capace di connettere persone provenienti da ogni parte del mondo.
Dall’iconico Heineken Jammin’ Festival - uno degli appuntamenti più rappresentativi e amati della scena musicale italiana - il brand accompagna da generazioni gli appassionati di musica, trasformando ogni live in un’occasione di incontro e condivisione. Non solo concerti, ma esperienze capaci di far nascere amicizie autentiche e connessioni destinate a durare nel tempo.
Oggi quello stesso spirito prende forma nella piattaforma globale “Fans Have More Friends”, che riunisce tutte le sponsorizzazioni Heineken - dal calcio alla Formula 1, fino ai festival musicali - sotto una visione comune: condividere una passione è il modo più semplice e immediato per creare nuove connessioni, anche tra perfetti sconosciuti. In un’epoca segnata da una crescente solitudine, Heineken ribalta la prospettiva: i fans hanno più amici di quanto pensino. Nella musica, questo messaggio trova la sua espressione più potente.
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DAL JAMMIN’ FESTIVAL AD OGGI: LA STORIA DI UN’AMICIZIA VERA RACCONTATA A SUPERNOVA
Per celebrare il potere delle connessioni nate dalla musica, Heineken ha realizzato una partnership editoriale con Alessandro Cattelan e il suo podcast Supernova, creando un ponte tra l’eredità dell’Heineken Jammin’ Festival e il presente con l’episodio dedicato “Storia di un'amicizia e tanti concerti”. Tutto parte da una foto del 2001 che ritrae lo stesso Cattelan durante il Festival. Un ricordo che diventa spunto per una domanda semplice e nostalgica: quante amicizie nascono durante esperienze così intense? Quante connessioni che potrebbero evolvere rimangono lì, nell'adrenalina del momento? Da qui prende vita una call to action rivolta alla community del conduttore e del brand.
Tra le tante storie ricevute, emerge quella di Eva e Stefania, amiche fin dai tempi dell’Heineken Jammin’ Festival. Unite dalla passione per la musica, negli anni hanno condiviso concerti, esperienze e ricordi, trasformando un incontro casuale in un legame duraturo. La loro storia diventa il cuore di una puntata speciale di Supernova, disponibile online a partire dal 16 maggio, in cui Cattelan le invita a raccontare cosa significhi costruire un’amicizia che resiste nel tempo, partendo da una provocazione: la loro è un’eccezione. Perché se conoscersi durante un concerto o un festival è facile, restare in contatto lo è molto meno. E la domanda è immediata: quante connessioni nate sottopalco riescono davvero a durare?
Durante la puntata, Eva e Stefania testano anche la loro compatibilità musicale con il Clinker, il nuovo dispositivo sviluppato da Heineken e LePub con il supporto del proprio collettivo tech e innovation LeGarage, pensato per trasformare le connessioni fugaci dei festival in legami destinati a continuare oltre l’evento. Grazie al match tra gusti musicali, Clinker aiuta a creare nuove amicizie a partire dalla musica che unisce. Inaspettatamente, il risultato tra le due amiche è solo del 7%: un twist ironico che sorprende tutti. Un paradosso che racconta una verità semplice: le connessioni più forti non nascono necessariamente dall’avere gli stessi gusti, ma dall’energia di una passione condivisa.
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CLINKER: QUANDO LA MUSICA TRASFORMA GLI INCONTRI IN LEGAMI
Se il Jammin’ Festival ha dimostrato come la musica possa creare amicizie indimenticabili, oggi Heineken compie un passo in più con Clinker, aiutando le persone a connettersi e a restare in contatto. Un’innovazione pensata per rendere ancora più naturale ciò che accade spontaneamente sotto il palco: conoscersi, condividere emozioni uniche e creare nuovi legami. Con un brindisi, il dispositivo permette ai fans di connettersi in modo immediato, ma duraturo: un gesto universale che abbatte le barriere, trasformando incontri momentanei in legami capaci di non disperdersi, anche quando la musica finisce.
MUSIC CONNECTS, CLINKER MAKES IT LAST: SCOPRILO AL NAMELESS FESTIVAL
Clinker sarà protagonista al Nameless Festival, di cui Heineken è Official Beer Partner per il tredicesimo anno consecutivo. I fan potranno provarlo all’Heineken Stage, un’area dedicata ricca di sorprese, una DJ line-up dedicata e ospiti d’eccezione, tra cui Alessandro Cattelan e le due protagoniste della puntata di Supernova Eva e Stefania. Oltre a Cattelan, una squadra di influencer racconterà le proprie esperienze nei festival di oggi, creando un ponte tra passato e presente e mostrando i benefici concreti del Clinker nel favorire nuove connessioni e amicizie.
Il progetto sarà raccontato anche attraverso due video pubblicati sui canali social del brand (Instagram e LinkedIn). Il primo video, online da oggi, celebra l’eredità dell’Heineken Jammin’ Festival e storie di amicizie nate grazie alla musica. Il messaggio è semplice: non serve essere un’eccezione. Con Clinker, Heineken vuole facilitare il mantenimento delle connessioni che nascono grazie alla musica, trasformando ogni incontro in una nuova storia di amicizia, ancora tutta da scrivere. Perché credere di andare a un festival da soli o con il solito gruppo di amici, spesso, è solo un’illusione. Basta un brindisi per scoprire il contrario. Clinker ti aspetta al Nameless Festival, all’Heineken Stage.
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HEINEKEN produce birra in Italia da oltre cinquant'anni, è presente sul territorio con i quattro birrifici di Comun Nuovo (BG), Assemini (CA), Massafra (TA) e Pollein (AO) e con un network distributivo - Partesa - specializzato nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca. che opera con centri logistici su tutto il territorio. Con quasi duemila dipendenti, HEINEKEN è oggi il primo produttore di birra nel nostro Paese, dove produce e commercializza quasi sette milioni di ettolitri di birra, investendo in innovazione e sviluppo. Attraverso il piano “Brew a Better World” HEINEKEN integra la Sostenibilità al business, creando valore per l’azienda, la società e l’intero pianeta.
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