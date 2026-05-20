Heineken celebra il potere della musica di unire le persone

Tra le tante storie ricevute, emerge quella di Eva e Stefania, amiche fin dai tempi dell’Heineken Jammin’ Festival. Unite dalla passione per la musica, negli anni hanno condiviso concerti, esperienze e ricordi, trasformando un incontro casuale in un legame duraturo. La loro storia diventa il cuore di una puntata speciale di Supernova, disponibile online a partire dal 16 maggio, in cui Cattelan le invita a raccontare cosa significhi costruire un’amicizia che resiste nel tempo, partendo da una provocazione: la loro è un’eccezione. Perché se conoscersi durante un concerto o un festival è facile, restare in contatto lo è molto meno. E la domanda è immediata: quante connessioni nate sottopalco riescono davvero a durare?