MONDIALI 2026

Il messaggio di Ramos ai tifosi del Milan: "Se c'è bisogno di un gol negli ultimi minuti, chiamate Goncalo"

Il portoghese ha deciso il match con la Croazia nel recupero: "Non è il primo, il secondo o il terzo enon sarà l'ultimo"

03 Lug 2026 - 08:32
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Un gol pesantissimo contro la Croazia, un gol che vale gli ottavi di finale di un Mondiale, arrivato in pieno recupero. Ancora una volta, oltre il novantesimo: una specialità di Goncalo Ramos, oggi al servizio del Portogallo, domani del Milan. Il nuovo attaccante rossonero, fra l'altro perfettamente assistito da Leao (un connubio che questo mercato estivo dovrebbe/potrebbe tuttavia spezzare, visto che Rafa pare proprio destinato a lasciare Milano), si presenta così ai suoi nuovi tifosi: "Se servono gol negli ultimi minuti, io ci sono. Sempre. Non è il primo, non è il secondo, non è il terzo e non sarà l'ultimo. Ogni volta che hanno bisogno di una rete negli ultimi minuti, ecco, possono chiamare Goncalo Ramos". Un messaggio chiaro ad Amorim e ai suoi futuri compagni di squadra.

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