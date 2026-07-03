Il messaggio di Ramos ai tifosi del Milan: "Se c'è bisogno di un gol negli ultimi minuti, chiamate Goncalo"

Un gol pesantissimo contro la Croazia, un gol che vale gli ottavi di finale di un Mondiale, arrivato in pieno recupero. Ancora una volta, oltre il novantesimo: una specialità di Goncalo Ramos, oggi al servizio del Portogallo, domani del Milan. Il nuovo attaccante rossonero, fra l'altro perfettamente assistito da Leao (un connubio che questo mercato estivo dovrebbe/potrebbe tuttavia spezzare, visto che Rafa pare proprio destinato a lasciare Milano), si presenta così ai suoi nuovi tifosi: "Se servono gol negli ultimi minuti, io ci sono. Sempre. Non è il primo, non è il secondo, non è il terzo e non sarà l'ultimo. Ogni volta che hanno bisogno di una rete negli ultimi minuti, ecco, possono chiamare Goncalo Ramos". Un messaggio chiaro ad Amorim e ai suoi futuri compagni di squadra.