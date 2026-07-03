Il Mondiale degli algoritmi: cos'è il chip che ha deciso Portogallo-Croazia

I Mondiali 2026 – la prima storica edizione a 48 squadre spartita tra Stati Uniti, Messico e Canada – non saranno ricordati solo per le 104 partite complessive o per il fascino transcontinentale. Questa edizione verrà ricordata come il momento in cui la fisica sportiva e l'ingegneria elettronica hanno cambiato per sempre il modo di arbitrare, trasformando il pallone in un vero e proprio dispositivo connesso. La prova definitiva della potenza di questa tecnologia si è avuta durante i sedicesimi di finale, nella folle e caldissima sfida tra Portogallo e Croazia.