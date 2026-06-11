Il grido dei tifosi messicani a Tijuana: 'Vamos Iran!'

A poche ore dalla partita inaugurale dei Mondiali di calcio tra Messico e Sudafrica, la nazionale iraniana sta ricevendo un grande sostegno dai tifosi messicani durante il suo soggiorno a Tijuana, città al confine con gli Stati Uniti scelta come quartier generale causa degli ostacoli logistici imposti da Washington. Il supporto locale è arrivato nonostante le restrizioni imposte alle squadre partecipanti nell'ambito dei protocolli di sicurezza e organizzativi del torneo. I giocatori hanno libertà di movimento limitata e possono lasciare l'albergo solo per recarsi agli allenamenti a porte chiuse. Dall'arrivo della squadra nella città di confine domenica, decine di persone, al grido di "Vamos Iran! Vamos Iran!", si sono radunate vicino all'hotel del 'Team Melli' per cercare di ottenere autografi e fotografie o semplicemente per intravedere gli atleti.