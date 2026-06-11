Il grido dei tifosi messicani a Tijuana: 'Vamos Iran!'

A poche ore dalla partita inaugurale dei Mondiali di calcio tra Messico e Sudafrica, la nazionale iraniana sta ricevendo un grande sostegno dai tifosi messicani durante il suo soggiorno a Tijuana, città al confine con gli Stati Uniti scelta come quartier generale causa degli ostacoli logistici imposti da Washington. Il supporto locale è arrivato nonostante le restrizioni imposte alle squadre partecipanti nell'ambito dei protocolli di sicurezza e organizzativi del torneo. I giocatori hanno libertà di movimento limitata e possono lasciare l'albergo solo per recarsi agli allenamenti a porte chiuse. Dall'arrivo della squadra nella città di confine domenica, decine di persone, al grido di "Vamos Iran! Vamos Iran!", si sono radunate vicino all'hotel del 'Team Melli' per cercare di ottenere autografi e fotografie o semplicemente per intravedere gli atleti.
Alcuni membri della squadra hanno approfittato di brevi momenti per avvicinarsi ai tifosi fuori dai campi in erba situati dietro l'Estadio Caliente. Lì hanno firmato album di figurine, maglie di diverse nazionali e altri oggetti prima di tornare alle loro attività programmate. Un video diventato virale sul web mostra un tifoso iraniano che, fuori dall'hotel della sua nazionale, ha iniziato a saltare e a intonare cori per ringraziare il Messico e i suoi tifosi per la calorosa accoglienza riservata alla sua squadra. "Olé, olé, olé, olé, Messico, Messico", ha gridato il tifoso. "Grazie per averci accolto", ha aggiunto.