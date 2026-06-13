Il Brasile nelle mani di Ancelotti: Carletto punta sull'attacco contro il Marocco di Hakimi e Brahim Diaz

Aspettando O'Ney, Ancelotti si affiderà a un 4-2-4 ben poco difensivo con Raphinha e Cunha ali: un modulo che metterà a dura prova l'equilibrio di una squadra che avrà i soli Casemiro e Bruno Guimares a fare legno a metà campo. In attacco spazio a Vinicius jr davanti all'ex milanista Lucas Paquetà. Da segnalare inoltre la presenza di Danilo e Alex Sandro, entrambi con un passato nella Juventus, in difesa. Grande attenzione al duello Hakimi-Vinicius jr, con il primo che non si nasconde: "Il Brasile ha tanti giocatori forti - ha detto l'ex Inter -. Ci siamo affrontati per allenarlo, sono convinto che faremo una bella partita. Anche noi abbiamo calciatori di altissimo livello, al Mondiale non ci sono favoriti".