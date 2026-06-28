Ibrahimovic furioso dopo il gol annullato all'Iran contro l'Egitto: "Rubato il sogno di una nazione"

28 Giu 2026 - 11:30
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Zlatan Ibrahimovic su FOX Sports non le manda a dire e contesta duramente la dubbia decisione di annullare il gol della vittoria dell'Iran contro l'Egitto, a conti fatti costato l'eliminazione agli iraniani: "Quando si prendono decisioni simili bisogna essere al 100% sicuri che siano corrette perché decidono il destino di una nazionale. Ho visto il replay più e più volte e non capisco come sia possibile annullare questo gol. Il VAR è stato creato proprio per evitare episodi simili, ma usandolo così la gente sta perdendo fiducia nello strumento. Milioni di iraniani hanno festeggiato quello che pensavano fosse un momento storico, solo per vedere un gruppo di arbitri annullarlo in pochi secondi. Non si limitano a cancellare un gol, hanno rubato il sogno di una nazione" ha tuonato lo svedese.

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