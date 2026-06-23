Ibra, bagno di umiltà: "Messi 5 gol in 2 partite, io..."

Anche Zlatan Ibrahimovic si è inchinato al cospetto di Leo Messi. Lo svedese, che sta commentando il Mondiale per un'emittente televisiva statunitense, ha esaltato il fuoriclasse argentino dopo la doppietta contro l'Austria: "Ci sono momenti in cui sembra umano, come quando ha sbagliato il rigore. Poi però subito dopo ti dimostra di non esserlo affatto. Messi è questo. Primo in classifica marcatori del Mondiale e non ha ancora giocato contro la Giordania. Non so davvero a quanto possa arrivare". Poi Zlatan metta per un attimo da parte il suo ego: "Ora è a 5 gol in 2 partite. Io ne ho fatti zero in due Mondiali giocati. Sono felice per lui, spero che continui così, sarà anche il suo compleanno domani. Spero che continui a divertirsi, perché oi ci divertiamo a vederlo giocare. Non ci sono parole per descriverlo, è incredibile".