Grande caos in casa Uruguay a poche ore dalla sfida con la Spagna: è scontro tra Bielsa e i senatori

26 Giu 2026 - 12:16
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Grande caos in casa Uruguay a poche ore dalla sfida con la Spagna in programma nella prossima notte italiana (fischio d'inizio alle 2). Nelle ultime ore infatti, svela El Espectador, ci sarebbe stato più di uno scontro tra il ct Bielsa e alcuni senatori del gruppo. In particolare Rochet, Ugarte, Bentancur e Valverde avrebbero comunicato privatamente al 70enne che non gradiscono la tattica che lui vorrebbe usare contro le Furie Rosse, preferendo invece una difesa bassa e il contropiede. Sotto la lente d'ingrandimento anche l'intensità degli allenamenti, per alcuni troppo elevata. 

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