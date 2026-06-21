Germania: tegola Schlotterbeck, infortunio contro la Costa D'Avorio. C'è rischio Mondiale concluso

Nico Schlotterbeck, leader della retroguardia tedesca, ha riportato un infortunio che lo ha obbligato al cambio contro la Costa D'Avorio. Stando a quanto detto dal Ct Nagelsmann, l'infortunio riguarda i legamenti della caviglia e potrebbe essere serio. "Ha qualcosa al legamento mediale, domani farà la risonanza e capiremo" ha affermato il tecnico. Se l'entità dell'infortunio fosse confermata, il Mondiale di Schlotterbeck sarebbe finito qui. Inoltre, il centrale è coinvolto in numerose vicende di mercato, con il Real che lo avrebbe messo nel mirino per rinnovare la retroguardia.