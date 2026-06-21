Germania: tegola Schlotterbeck, infortunio contro la Costa D'Avorio. C'è rischio Mondiale concluso

21 Giu 2026 - 13:53
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Nico Schlotterbeck, leader della retroguardia tedesca, ha riportato un infortunio che lo ha obbligato al cambio contro la Costa D'Avorio. Stando a quanto detto dal Ct Nagelsmann, l'infortunio riguarda i legamenti della caviglia e potrebbe essere serio. "Ha qualcosa al legamento mediale, domani farà la risonanza e capiremo" ha affermato il tecnico. Se l'entità dell'infortunio fosse confermata, il Mondiale di Schlotterbeck sarebbe finito qui. Inoltre, il centrale è coinvolto in numerose vicende di mercato, con il Real che lo avrebbe messo nel mirino per rinnovare la retroguardia.

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