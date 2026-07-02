Germania, futuro segnato per Nagelsmann: la DFB ha chiesto le dimissioni e ora sogna Klopp

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, la DFB avrebbe consigliato a Nagelsamann di rassegnare le dimissioni per evitare un esonero che, a questo punto, sarebbe ormai scontato. Qualora l'ex allenatore del Bayern Monaco decidesse di non fare un passo indietro, allora la Federazione dovrebbe procedere con il licenziamento, anche se la decisione definitiva non è attesa per le prossime ore.