Germania, futuro segnato per Nagelsmann: la DFB ha chiesto le dimissioni e ora sogna Klopp

Mondiali 2026: le foto di Germania-Paraguay
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Dopo la clamorosa eliminazione dal Mondiale ai calci di rigore contro il Paraguay, l'avventura di Julian Nagelsmann come commissario tecnico della Germania potrebbe essere giunta alla fine. Negli ultimi giorni, la Federazione tedesca ha avviato profonde discussioni interne per risollevare il futuro della nazionale e il vertice programmato per la giornata di oggi sembra aver già tracciato la strada.
Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, infatti, la DFB avrebbe consigliato a Nagelsamann di rassegnare le dimissioni per evitare un esonero che, a questo punto, sarebbe ormai scontato. Qualora l'ex allenatore del Bayern Monaco decidesse di non fare un passo indietro, allora la Federazione dovrebbe procedere con il licenziamento, anche se la decisione definitiva non è attesa per le prossime ore.
Come emerso in queste ultime ore, il candidato principale per la panchina della Germania resta Jurgen Klopp. L'attuale responsabile delle attività calcistiche del gruppo Red Bull ha voglia di tornare ad allenare e si sente più che pronto per ricoprire un incarico così delicato. Inoltre, l'ex Liverpool può attivare in qualsiasi momento una clausola di rescissione con la società austriaca, soprattutto se a cercarlo è la DFB.
Insomma, il destino di Nagelsmann sembra ormai segnato. Resta solo da vedere in che modo, se con le dimissioni o l'esonero. Intanto, in Germania qualcuno inizia a sognare con Klopp anche se, bisogna dirlo, l'eventuale operazione si prospetta complicata e onerosa per la Federazione. Già se il classe '87 decidesse di rimanere dov'è, i vertici del calcio tedesco dovrebbero versare un'indennità di circa 7 milioni di euro.
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