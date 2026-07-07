Caso Mbappé-Amarilla, il Real condanna le parole della senatrice: "Dichiarazioni razziste e xenofobe"

07 Lug 2026 - 22:32
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 Kylian Mbappé, Francia © Getty Images

 Kylian Mbappé, Francia © Getty Images

In un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Real Madrid ha voluto esprimere la propria solidarietà nei confronti di Kylian Mbappé dopo le parole della senatrice del Paraguay Celeste Amarilla

"Il Real Madrid C. F. desidera esprimere la propria più ferma condanna nei confronti delle deplorevoli dichiarazioni razziste e xenofobe rilasciate dalla senatrice paraguaiana - recita la nota dei Blancos -. Il nostro club condanna fermamente tali dichiarazioni, indegne di un rappresentante politico, ed esprime il proprio pieno sostegno al nostro calciatore Kylian Mbappé, che rappresenta un modello di riferimento per milioni di persone, in particolare per i bambini di tutto il mondo".

Il club conclude: "Questi comportamenti che incitano all’odio non dovrebbero trovare spazio nella società. Il calcio e lo sport sono luoghi di uguaglianza e solidarietà, e il Real Madrid continuerà a impegnarsi affinché il razzismo, la xenofobia e la violenza vengano sradicati per sempre".

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