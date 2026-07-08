Francia-Marocco, per i tifosi Rabat apre lo stadio della Coppa d'Africa

Rabat si prepara per l'attesissima Francia-Marocco, incalendario giovedì 9 luglio, alle 21 secondo il fuso orario delMarocco. Per i tifosi dei Leoni dell'Atlante sarà aperta laRabat Live Arena, all'interno del Complesso Moulay Abdellah, lostadio di recente costruzione dove si è giocata anche la finaledella coppa d'Africa del 2025 e ospiterà incontri della Coppadel Mondo 2030.L'arena, con una capienza di 68.095 posti, ha già quasiregistrato il tutto esaurito per l'incontro dei quarti difinale dei Mondiali 2026, inframmezzato da spettacoli dimusica dal vivo di ElGrande Toto, Stormy e Rym Fikri. LaRabat Live Arena si tingerà di rosso, il colore delle maglie edella bandiera marocchina. Il calcio d'inizio è previsto alle21.00 (ora marocchina, le 22.00 in Italia) al Gillette Stadium,in Massachusetts.