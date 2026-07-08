Deschamps: "Ricorso contro il giallo a Olise respinto dalla Fifa"

08 Lug 2026 - 20:56
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Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha dichiarato che il ricorso presentato dalla sua nazionale contro il cartellino giallo ricevuto da Michael Olise durante la partita degli ottavi di finale contro il Paraguay è stato respinto dalla Fifa "Non c'è stato alcun cambiamento riguardo al cartellino giallo di Olise. Abbiamo ricevuto la decisione della Fifa questa mattina, che conferma la validità del cartellino giallo", ha affermato il ct della Francia. Ciò significa che se Olise dovesse venire ammonito durante il quarto di finale col Marocco, in programma giovedì, rischierebbe la squalifica per un'eventuale semifinale.

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