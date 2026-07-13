Francia, Deschamps: "La Spagna è la vera favorita"

"Questo mette più pressione su di loro per via di tutto ciò che hanno raggiunto, anche se hanno perso la finale di Nations League contro il Portogallo. Ma sono un'ottima squadra con molti punti di forza", ha aggiunto a Movistar Tv. "Ma soprattutto, è la prima semifinale del Mondiale e il livello è già estremamente alto", ha concluso il CT francese, che ha mantenuto questa posizione sulla Spagna fin dall'inizio del torneo.