Francia, Deschamps: "La Spagna è la vera favorita"

"Conosciamo bene la Spagna; sono i campioni d'Europa in carica. Li abbiamo affrontati anche nella semifinale di Nations League la scorsa estate... ci consideravano i favoriti prima del Mondiale, ma la Spagna è la vera favorita".
Così il commissario tecnico francese Didier Deschamps, parlando alla vigilia della semifinale contro la Spagna, ha indicato i campioni d'Europa in carica come favoriti. Il tecnico francese prova così a di scaricare la pressione sull'avversario.
"Questo mette più pressione su di loro per via di tutto ciò che hanno raggiunto, anche se hanno perso la finale di Nations League contro il Portogallo. Ma sono un'ottima squadra con molti punti di forza", ha aggiunto a Movistar Tv. "Ma soprattutto, è la prima semifinale del Mondiale e il livello è già estremamente alto", ha concluso il CT francese, che ha mantenuto questa posizione sulla Spagna fin dall'inizio del torneo.