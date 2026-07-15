Finale Mondiali, prezzi folli:  quasi 2 milioni per un biglietto

Il MetLife Stadium si prepara alla finale dei Mondiali 2026 di domenica prossima, ma a tenere banco è l'esplosione dei prezzi dei biglietti, schizzati a cifre folli che superano i 32.000 dollari (28.000 euro), con picchi speculativi sul mercato della rivendita che toccano addirittura i 2 milioni di dollari (1,75 milioni di euro).
La Fifa, pur non fissando i prezzi finali, giustifica il fenomeno attraverso il presidente Gianni Infantino - che ha risposto con ironia alle polemiche promettendo hot dog e bibite a chi spenderà tali cifre - citando l'eccezionale forza del mercato dell'intrattenimento statunitense, mentre l'analisi del comparatore SeatPick attesta oggi il costo del biglietto più economico intorno ai 4.451 euro e quello di lusso a quasi 190.000 euro.