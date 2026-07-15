Mondiali 2026, la modella russa sosia di Haaland fa il pieno di like: "Un sogno"

"Non capivo come potessi assomigliare a un uomo e a un calciatore." Anastasia Kostromitina, modella russa di 24 anni, racconta così lo stupore iniziale davanti a una somiglianza diventata virale in piena estate mondiale: quella con Erling Haaland, attaccante norvegese del Manchester City. Fronte pronunciata, naso largo, labbra carnose, occhi azzurri incavati e capelli biondi: i tratti del suo viso richiamano quelli del calciatore. Amici e familiari scherzavano su questo da quattro anni, riferisce ai media la moscovita, ma è stato solo con l'esplosione mediatica di Haaland al Mondiale, che Kostromitina ha deciso di rendere pubblica la somiglianza. Anche, ovviamente, per trarne vantaggio per quanto riguarda la visibilità. Un video pubblicato il 5 luglio su Instagram - che ha raccolto oltre sei milioni di "mi piace" - la mostra infatti mentre riproduce sorriso, sguardo e smorfie tipiche del calciatore. La modella descrive la viralità come "un sogno" e rivendica anche una certa abilità nell'imitazione: "Penso di essere piuttosto brava a riprodurlo, soprattutto perché non devo nemmeno sforzarmi più di tanto". Spera che Haaland veda il video e "magari ci rida anche lui sopra".