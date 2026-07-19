Finale Mondiali 2026: quanto guadagna chi vince? Il montepremi record

Tutto pronto al New York New Jersey Stadium per l'atto conclusivo dei Mondiali 2026: oggi, domenica 19 luglio, Spagna e Argentina non si giocano soltanto il prestigio di salire sul tetto del mondo, ma anche un montepremi senza precedenti nella storia della competizione. Grazie all'allargamento a 48 nazionali, la Fifa ha stanziato cifre record, con ben 43 milioni di euro destinati alla federazione vincitrice, un netto incremento rispetto ai 36 milioni incassati dall'Argentina nel 2022. Anche le posizioni di rincalzo garantiscono introiti significativi: la finalista sconfitta si consolerà con 28.4 milioni di euro, mentre il terzo posto vale 25 milioni e il quarto 23.2 milioni.