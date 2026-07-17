FIFA AI Pro: la rivoluzione dell'analisi dati ai Mondiali 2026

FIFA AI Pro, la rivoluzionaria piattaforma di analytics basata sull’AI sviluppata da Lenovo e FIFA, è stata utilizzata da tutte le 48 squadre che hanno preso parte ai Mondiali 2026. Tutte le nazionali partecipanti hanno potuto analizzare milioni di dati, esaminare oltre 2.000 metriche differenti e fornire insight in tempi rapidi tramite report dettagliati, grafici e animazioni immersive.