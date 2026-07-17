FIFA AI Pro: la rivoluzione dell'analisi dati ai Mondiali 2026

Cos'è FIFA AI Pro, la piattaforma Lenovo che ha rivoluzionato l'analisi dati per tutte le 48 nazionali partecipanti ai Mondiali 2026

17 Lug 2026 - 15:30
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© Ufficio Stampa

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FIFA AI Pro, la rivoluzionaria piattaforma di analytics basata sull’AI sviluppata da Lenovo e FIFA, è stata utilizzata da tutte le 48 squadre che hanno preso parte ai Mondiali 2026. Tutte le nazionali partecipanti hanno potuto analizzare milioni di dati, esaminare oltre 2.000 metriche differenti e fornire insight in tempi rapidi tramite report dettagliati, grafici e animazioni immersive.

FIFA AI Pro è un Knowledge Super Agent basato sulla piattaforma di agenti xIQ di Lenovo, che orchestra molteplici agenti AI per analizzare milioni di dati, valutare oltre 2.000 metriche e generare insight, report e animazioni nel giro di pochi minuti.

Fino a oggi, solo le squadre più ricche potevano permettersi analisi di questo livello. FIFA AI Pro mette a disposizione di tutti gli stessi strumenti avanzati, consentendo anche alle nazioni più piccole di prepararsi come le grandi potenze del calcio mondiale.

L’edizione allargata del torneo a 48 squadre ha già regalato risultati sorprendenti da parte di numerose outsider, molte delle quali alla loro prima esperienza a questo livello.

Capo Verde ha concluso la FIFA World Cup senza sconfitte nei tempi regolamentari, pareggiando contro la favorita Spagna nella partita inaugurale e mettendo in seria difficoltà l’Argentina campione in carica prima di cedere soltanto ai tempi supplementari nei sedicesimi di finale.

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