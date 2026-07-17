Preliminari Conference: assegnato un rigore folle

Minuto 91: i maltesi dell'Hamrun Spartans stanno pareggiando in casa per 1-1 contro i faroensi dell'NSÍ Runavík. Su un'azione pericolosa degli ospiti, uno dei loro attaccanti si lancia in scivolata per provare a rimettere il pallone in gioco. Convinti che il pallone abbia oltrepassato la linea di fondo, due difensori dell'Hamrun lo risistemano per battere rapidamente il rinvio prendendola fra le mani. L'arbitro, che non aveva segnalato il calcio di rinvio poiché convinto che il pallone fo...