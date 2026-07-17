Preliminari Conference: assegnato un rigore folle

Minuto 91: i maltesi dell'Hamrun Spartans stanno pareggiando in casa per 1-1 contro i faroensi dell'NSÍ Runavík. Su un'azione pericolosa degli ospiti, uno dei loro attaccanti si lancia in scivolata per provare a rimettere il pallone in gioco. Convinti che il pallone abbia oltrepassato la linea di fondo, due difensori dell'Hamrun lo risistemano per battere rapidamente il rinvio prendendola fra le mani. L'arbitro, che non aveva segnalato il calcio di rinvio poiché convinto che il pallone fo...

17 Lug 2026 - 15:50
01:05 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Virali

00:41
Spagna, ansia per Yamal: a parte nell'allenamento e benda sul muscolo

Spagna, ansia per Yamal: a parte nell'allenamento e benda sul muscolo

01:05
Preliminari Conference: assegnato un rigore folle

Preliminari Conference: assegnato un rigore folle

00:51
Ibra ha solo la finale in testa: allenamento strong per l'ultimo atto

Ibra ha solo la finale in testa: allenamento strong per l'ultimo atto

00:29
Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

Kimi Antonelli a Federer: "Aiutami tu!"

00:22
Primo incontro MMA tra umanoidi in Cina: risultati comici

Primo incontro MMA tra umanoidi in Cina: risultati comici

00:37
Presentata a New York la nuova seconda maglia Inter: c'è anche Vieri

Presentata a New York la nuova seconda maglia Inter: c'è anche Vieri

00:36
Anche gli arbitri piangono: Vincic in lacrime per la designazione

Anche gli arbitri piangono: Vincic in lacrime per la designazione

00:32
Finale Mondiali, allarme smog: il fumo del Canada "soffoca" Spagna-Argentina

Finale Mondiali, allarme smog: il fumo del Canada "soffoca" Spagna-Argentina

00:41
Spagna, ansia per Yamal: a parte nell'allenamento e benda sul muscolo

Spagna, ansia per Yamal: a parte nell'allenamento e benda sul muscolo

I più visti

Senegal spiazzato, medico non idoneo: è un ginecologo

Senegal imbarazzato: "Il medico era ginecologo, ce ne siamo accorti tardi"

Scontri e nervi tesi tra i tifosi inglesi e argentini

Scontri e nervi tesi tra i tifosi inglesi e argentini

"Per Leo, per Diego e per le Malvinas": il video AI dell'Argentina è virale

"Per Leo, per Diego e per le Malvinas": il video AI dell'Argentina è virale

Benzema sorprende tutti sui social: indossa la maglia dell'Inter

Benzema sorprende tutti sui social: indossa la maglia dell'Inter

Mou, primo allenamento con il Real: tutti in riga

Mou, primo allenamento con il Real: tutti in riga

Lautaro guida la festa dell'Argentina: cori per Messi e Maradona

Lautaro guida la festa dell'Argentina: cori per Messi e Maradona