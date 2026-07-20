Ferran Torres regala i Mondiali alla Spagna, Argentina ko in dieci

Nell'Albiceleste Messi è un difensore aggiunto e Lautaro non vede il campo (neanche nell'extratime), con l'obiettivo di centrare i supplementari. A rovinare i piani arriva la doppia ammonizione a Enzo Fernandez, espulso al 93' per un fallaccio su Cubarsi. I campioni in carica restano dunque in dieci e rischiano, con le enormi chances per Nico Williams e Yamal nel recupero. Salva tutto il Dibu Martinez, che porta i suoi ai supplementari, dove deve subito fare gli straordinari sulla stella dell'Athletic Bilbao. Un'Argentina da 0.00xG (nessun tiro) rischia ancora nel primo supplementare, col gol annullato alle Furie Rosse, si chiude con la difesa a cinque e Messi unico riferimento offensivo e capitola nella ripresa. Siamo al 106' quando Nico Williams pesca magistralmente Ferran Torres, che insacca in rete l'1-0 per la 1-0 Spagna sotto gli occhi delle leggende del 2010 (Iniesta, Puyol, Xavi e Sergio Ramos). La partita sembra finire qui, col bis annullato a Ferran Torres (113'), ma nel finale Messi suona la carica e si risveglia l'Argentina: Senesi e Simeone sfiorano il clamoroso pari. Non arriva comunque il miracolo dell'Albiceleste, che si arrende e passa lo scettro dopo un match interminabile, chiusosi dopo la mezzanotte e dopo tre ore effettive: i Mondiali sono della Spagna, la squadra più forte e più solida (un solo gol subito). Bis per le Furie Rosse e niente gioia per Messi e l'Albiceleste, ko con merito al MetLife Stadium e nervosissimi dopo il fischio finale: rissa (sedata) tra Paredes ed Eric Garcia.