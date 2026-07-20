Ferran Torres regala i Mondiali alla Spagna, Argentina ko in dieci

© italyphotopress | Finale Mondiali 2026 Spagna Argentina
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Non c'è il bis nei Mondiali per Lionel Messi e la sua Argentina, che viene sconfitta nella finalissima senza neppure tirare in porta contro una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato, dopo quello del 2010, e bissano la vittoria negli Europei grazie alla rete di Ferran Torres: è lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106'. Decisiva l'espulsione di Enzo Fernandez (93'), che manda ko un'Argentina difensiva e impaurita: mai pericoloso Messi, Lautaro non entra in campo.
Sedici anni dopo Iniesta, è ancora un giocatore del Barça a regalare i Mondiali alla Spagna: Ferran Torres firma la rete che manda ko un'Argentina spenta e mai pericolosa, con Messi efficace solo nei supplementari e Lautaro neppure in campo. Scaloni cambia qualche pedina rispetto alle semifinali e la sua Albiceleste si fa avviluppare dal possesso palla delle Furie Rosse, subito pericolose con Yamal. La Spagna domina e crea gioco, i rivali faticano a proporsi e far girare palla lavorando molto sugli esterni con De Paul e Nico Gonzalez. Ne esce un primo tempo bloccato e poco entusiasmante, con la Roja insidiosa: Cucurella e Laporte accarezzano la rete, l'Argentina perde Lisandro Martinez per infortunio. Scaloni inserisce dunque Otamendi e, poi, migliora il palleggio con Paredes dopo un Halftime Show durato quasi mezz'ora: Madonna, i Bts, Justin Bieber, Shakira e i Coldplay tra i protagonisti. L'Argentina prova a farsi vedere e perde anche Romero, la Spagna è ancora padrona del campo: Dani Olmo e Ferran Torres (due volte) flirtano col gol.
Nell'Albiceleste Messi è un difensore aggiunto e Lautaro non vede il campo (neanche nell'extratime), con l'obiettivo di centrare i supplementari. A rovinare i piani arriva la doppia ammonizione a Enzo Fernandez, espulso al 93' per un fallaccio su Cubarsi. I campioni in carica restano dunque in dieci e rischiano, con le enormi chances per Nico Williams e Yamal nel recupero. Salva tutto il Dibu Martinez, che porta i suoi ai supplementari, dove deve subito fare gli straordinari sulla stella dell'Athletic Bilbao. Un'Argentina da 0.00xG (nessun tiro) rischia ancora nel primo supplementare, col gol annullato alle Furie Rosse, si chiude con la difesa a cinque e Messi unico riferimento offensivo e capitola nella ripresa. Siamo al 106' quando Nico Williams pesca magistralmente Ferran Torres, che insacca in rete l'1-0 per la 1-0 Spagna sotto gli occhi delle leggende del 2010 (Iniesta, Puyol, Xavi e Sergio Ramos). La partita sembra finire qui, col bis annullato a Ferran Torres (113'), ma nel finale Messi suona la carica e si risveglia l'Argentina: Senesi e Simeone sfiorano il clamoroso pari. Non arriva comunque il miracolo dell'Albiceleste, che si arrende e passa lo scettro dopo un match interminabile, chiusosi dopo la mezzanotte e dopo tre ore effettive: i Mondiali sono della Spagna, la squadra più forte e più solida (un solo gol subito). Bis per le Furie Rosse e niente gioia per Messi e l'Albiceleste, ko con merito al MetLife Stadium e nervosissimi dopo il fischio finale: rissa (sedata) tra Paredes ed Eric Garcia.
IL TABELLINO
SPAGNA (4-2-3-1) - Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte (8' pts Eric Garcia), Cucurella; Rodri (8' pts Zubimendi), Fabian Ruiz (17' st Pedri); Yamal, Dani Olmo (30' st Merino), Alex Baena (30' st Nico Williams); Oyarzabal (17' st Ferran Torres). A disposizione: Raya, Joan Garcia, Pubill, Alex Grimaldo, Llorente, Gavi, Yeremy Pino, Victor Muñoz, Borja Iglesias. Ct: De La Fuente.
ARGENTINA (4-4-2) - E. Martinez; Montiel (13' st Molina), Romero (25' st Medina), L. Martinez (43' Otamendi), Tagliafico; De Paul (25' st Simeone), E. Fernandez, MacAllister, Nico Gonzalez (1' st Paredes); Messi, Alvarez (12' pts Senesi). A disposizione: Musso, Rulli, Barco, Lo Celso, Palacios, Almada, Nico Paz, Lopez, Lautaro Martinez. Ct: Scaloni.
Arbitro: Vincic (Slo).
Marcatore: 1' sts Ferran Torres (S).
Ammoniti: L. Martinez (A), Paredes (A), Romero (A), Montiel (A), MacAllister (A).
Espulso: Enzo Fernandez (A) al 48' st per doppia ammonizione.
© Getty Images
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